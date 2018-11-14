En üst düzeyde temsiliyet: Oktay geldi

Başbakan Tufan Erhürman 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeni ile bu akşam saat 21.10'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen T.C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Ercan Havaalanı'nda karşıladı.

KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında, Türkiye en üst düzeyde temsil edilmiş olacak. Bilindiği gibi, Türkiye’de devrede olan yeni sistemde Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından, Türkiye’nin 2 numaralı ismi... Uzun süredir, Başbakan Erhürman ile yakın çalıştığı da biliniyor. Oktay’ın KKTC ziyareti, ekonomik konuların görüşülmesi için de önemli bir fırsat.