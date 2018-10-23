En uygun uçak bileti ne zaman alınır?

Uçak bileti fiyatlarıyla ilgili yapılan yeni bir araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Araştırmada dünya çapında yaklaşık 10 milyon uçuşun fiyatları incelendi. Bilet fiyatlarında tutarsızlık tespit edildi. Bu tutarsızlık bilet satın alma gününün seyahat amacına göre değişmesine bağlandı.

Araştırmaya göre iş amaçlı seyahat edecek olanlar biletlerini genellikle haftalık mesainin bitimine yakın yani Cuma günü alıyor. Ancak tatil amaçlı uçacak olanlar indirimli seyahatleri tercih ediyor ve biletlerini genellikle Pazar günü satın alıyorlar.

Havayolları Raporlama Kurumu (Airlines Reporting Corporation), Avrupa içi uçuşlarda en ucuz biletin uçuştan 140 gün önce, ABD içi uçuşlarda ise 57 gün önce bulunabileceğini belirtti.

Biletleri fazlasıyla erken almak ise bazen daha pahalıya gelebilir. Zira havayolu şirketleri uluslararası uçuşların bilet fiyatlarını genellikle uçuştan yaklaşık 5-6 ay önce düzenliyor. Araştırmacılar uçuşa 6 aydan fazla bir süre varken alınan biletlerin genellikle daha pahalı olduğunu belirtiyor.

Daha önceki araştırmalar ise ucuz uçak bileti almak için en iyi günün Salı olduğunu ortaya koymuştu. Bunun nedeni ise Pazartesi günü işbaşı yapan bilet ücretlendirme yetkililerinin, hafta sonu yeterli bilet satılmadığını görmeleri halinde indirime gitmeleri ve bunun da fiyatlara Salı günü yansıması olarak açıklanmıştı.