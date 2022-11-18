En uzun ayaklara sahip kadın rekoru el değiştirdi

Guinness Dünya Rekorları, yaşayan en uzun ayaklara sahip kadın unvanının el değiştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ABD'li Tanya Herbert, Britanyalı Julie Felton'ı tahtından etti.



Herbert'ın sağ ayağının 33,1 santimetre, sol ayağının 32,5 santimetre olduğu bildirildi.

Felton'ın sağ ayağı 32,9 santimetreyken sol ayağı 32,7 santimetreydi.



Yeni rekortmenin ayrıca, yaşan en uzun kadın olan Rumeysa Gelgi'yle aralarında çok fark olmadığı belirtildi. Gelgi'nin oyu 215,16 santimetreye ulaşıyor. Herbet'ın boyununsa 205,74 santimetreyi buluyor.



Teksas'a bağlı Houston'da yaşayan Herbert, ailesinin kendisini özgüvenli yetiştirdiğini ve uzun boylu olmasının kendisini kötü etkilemediğini söyledi.



Arkadaşlarının da kendisine zorbalık yapmadığını belirten Herbert, şöyle konuştu:



"Koçlar hep basketbol veya başka bir sporla uğraşmamı isterdi. Ama ben her zaman daha çok eğitimime odaklandım."



Herbert, hayatının büyük kısmında erkek ayakkabısı giydiğini çünkü kendine uygun bir parça bulamadığını ifade etti. Sosyal medya sayesinde uzun ayakları olan başka kadınlarla tanıştığını ve bu sayede kadın ayakkabıları bulabildiğini kaydetti.



Herbert, satın aldığı ayakkabılardan bazılarını kendisine uyması için onları uzattığını ya da genişlettiğini açıkladı. Rekortmenin ayakkabı numarası 51 ile 53 arasında değişiyor.



Dünyanın en uzun ayaklara sahip kadını, geçen sene annesinin kanser sebebiyle yaşamını yitirmesinin ardından sağlıklı yaşamaya karar verdiğini ve kilo vermeye başladığını da sözlerine ekledi.



Yaklaşık 75 kilo zayıflayan Herbert, 40 kilo daha vermek istediğini söyledi.



Yaşayan en uzun ayaklara sahip erkek unvanıysa Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'e ait. Hernandez'in sağ ayağı 40,1 santimetre, sol ayağı 39,6 santimetre.

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18/11/2022 23:34