En uzun yaşayan ABD başkanı son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta hayatını kaybeden 39. Başkan Jimmy Carter, başkent Washington DC’de Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlenen devlet cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

EN UZUN YAŞAYAN ABD BAŞKANI

Başkan Joe Biden’ın yanı sıra seçilmiş Başkan Donald Trump ile çok sayıda önemli ismin katıldığı törende, Carter’ın yaşamı boyunca sergilediği liderlik, insani çalışmalar ve kamu hizmetine olan bağlılığına övgüyle söz edildi.

ABD tarihinin en uzun süre yaşayan Başkanı olarak tarihe geçen Carter, 100 yaşında hayata gözlerine yummuştu.

"KARAKTER SAHİBİ BİR ADAM"

Başkan Joe Biden, törende yaptığı konuşmada, Carter’ı "karakter sahibi bir adam" olarak nitelendirerek, Carter’ın siyasetin dalgalı dünyasında bile ilkelerine bağlı kaldığını vurguladı.

Biden, "İnsanlığın en iyisine ve ABD’nin en iyisine olan inancımızı korumak, Jimmy Carter’ın hayat hikayesidir. O bize karakterin, sevginin ve inancın gücünü öğretti. Bu değerler, hayatı boyunca onun rehberi oldu” ifadelerini kullandı.

Biden, "Carter, siyasetin gelgitlerinin onu dünyaya hizmet etme ve onu şekillendirme misyonundan asla alıkoymasına izin vermedi. Adamın karakteri vardı. Bu, hiçbirimizin mükemmel olmadığı bir dünyada doğru şeyleri yapma gayretiyle ilgili. Kendimize şunu sormalıyız: Korkuyla mı hareket ediyoruz, yoksa umutla mı?" dedi.

50 YILI AŞKIN SİYASİ DOSTLUK

Biden, ayrıca Carter ile 50 yılı aşkın siyasi dostluğunu ve ondan aldığı dersleri dile getirerek, Carter’ın başkanlık için adaylığını ilk destekleyen senatörlerden biri olmasının kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

Biden, "Carter, bize karakterin ve inancın kendimizden başlayarak başkalarına aktığını gösterdi. Hayatın her anını değerlendirmek, insanlığa olan sevgiyi ve bağlılığı yüceltmek. İşte Jimmy Carter’ın 100 yıl boyunca yaşadığı hayat tam da buydu.” dedi.

ÖNEMLİ İSİMLER DE TÖRENE KATILDI

Carter’ın cenaze törenine dünyanın dört bir yanından siyasetçiler, diplomatlar ve önemli isimler katıldı.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Carter’ı “başkanların liderlik ve seslerini nasıl kullanacaklarına dair yüksek bir çıta koymuş bir lider” olarak tanımladı.

Martin Luther King Jr.'ın kızı Bernice King ise Carter’ın babası gibi sevgi temelli bir lider olduğunu belirtti.

Törende Carter’ın başkan yardımcısı Walter Mondale’in oğlu Ted Mondale, babasının Carter için yazdığı bir övgü konuşmasını okudu.

Carter’ın torunu Jason Carter da dedesinin mirası hakkında duygu dolu bir konuşma yaptı.