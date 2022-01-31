En yaşlı kara hayvanı 190'ını devirdi

Dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı kaplumbağası unvanına sahip Jonathan, 190'ı devirdi. Yaklaşık 200 kilogramlık bu dev kaplumbağa, yaşamını ücra Saint Helena adasında sürdürüyor. Bakıcısı, hayvanın libidosunun "yerinde olduğunu" ve sık sık çiftleştiğini ifade etti.

Birleşik Krallık'a bağlı, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki bu adada 140 yıldır yaşayan Jonathan, dünyaca ünlü.

Hayvanla ilgilenen veteriner Joe Hollins, Jonathan'ın daha yaşlı olduğunu düşündüğünü ancak bunu bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Jonathan'ın, Hint Okyanusu'ndaki Seyşeller'den Saint Helena'ya 1882'de geldiğini yazan bir mektuba göre hayvan, o dönem "tamamen büyümüştü". Yetkililer bu mektuptan hareketle kaplumbağanın 1832'de yumurtadan çıktığını düşünüyor. Zira Hollins, "Tamamen büyümüş, en az 50 yıl anlamına geliyor" dedi.

Adadaki diğer kaplumbağaların yanı sıra kedi, köpek, koyun ve eşek gibi pek çok hayvana bakan 64 yaşındaki Hollins, "grubun kıdemli beyefendisi" diye nitelediği Jonathan'ın özel olduğunu kaydetti:

Ona bakmaktan çok zevk alıyorum. Hayatta olduğu bilinen en yaşlı kara hayvanının ihtiyaçlarını karşılamak büyük bir sorumluluk. Fakat bu, aynı zamanda bir onur ve ayrıcalık.

Veteriner, kaplumbağanın 31 Saint Helena valisi ve 39 ABD başkanı eskittiğini belirtti:

Savaşlar, kıtlıklar, vebalar, krallar, kraliçeler ve hatta milletler gelip geçerken Jonathan, zamanın akışından habersiz oyalanıp durdu.

Hollins, "Sesimi tanıyınca köpek gibi yanıma geliyor" diye konuştu. Öte yandan veteriner bu durumu klasik koşullanmayla açıkladı:

Çünkü beni yemekle ilişkilendiriyor.

On üç yıl önce hayvana bakmaya başlayan Hollins, ilk geldiğinde kaplumbağanın sağlığının kötü olduğunu ancak zamanla iyileştiğini ifade etti.

Veteriner, Jonathan'ın artık görmediğini ve koku alma duyusunu kaybettiğini bildirdi. Ancak bu yaşlı hayvanın iştahı hâlâ yerinde.

Hollins, komik bir anekdot da paylaştı. Çimenlere yayılıp güneşlenmeyi seven Jonathan'ı gören bazı ziyaretçilerin, hayvanın öldüğünü düşünerek kendilerine haber verdiğini açıkladı.

Dev kara kaplumbağaları 150 yıl kadar yaşayabiliyor. Hollins, beklentileri aşan Jonathan'ın ölümüne hazırlandıklarını ancak bu durumun yine de üzücü olduğunu söyledi.

Rekor, daah önce Tu'i Malila adlı kaplumbağaya aitti. Hayvanın 1965'te öldüğünde yaklaşık 188 yaşında olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte Saint Helena, Jonathan anısına pul bastırmayı ve bir gün belirlemeyi planlıyor.

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31/01/2022 19:30