En yaşlı Olimpiyat şampiyonu 103 yaşında hayatını kaybetti

Klein, 1921 Budapeşte doğumlu olup, 1940 yılında ülkesinin yerel şampiyonasının şampiyonu olmuş, aynı yıl içerisinde de Yuhudi kimliği sebebiyle bütün spor müsabakalarından men edilmişti.

Keleti ilk altın madalyasını 1952 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen olimpiyatlar sırasında kazanmış, 1956 yılında da Avusturalya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen olimpiyatlar sırasında da dört altın madalya kazanarak kariyerinin zirve noktasına ulaşmıştı. Keleti, aynı zamanda altın madalya kazanan en yaşlı kadın sporcu olarak tarihe geçmişti.