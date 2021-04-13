En yaygın kullanılan şifreler

İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Servisi kullanıcıların şifrelerine yönelik yeni çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

BBC'de yer alan bilgilere göre toplumun yüzde 60'ı tahmin edilebilir şifreler kullanıyor.



Servisin bulgularına göre insanların yüzde 15'i şifre olarak evcil hayvanının adını kullanıyor.

Yüzde 13 bir aile üyesinin adını kullanırken yüzde 12 ise önemli bir tarih seçiyor.

İngilizce'de şifre anlamına gelen "password"u şifre olarak kullananların oranı ise yüzde 6.

Tuttuğu takımı şifresi olarak kullananların oranı yüzde 6.

Aynı şekilde 123456'yı şifre yapanların oranı da yüzde 6.

Sevdiği televizyon programının adını şifre olarak kullananların oranı ise yüzde 5.

Servisin aktardığı bilgilere göre ise insanların yüzde 40'u düşük güvenlik şifre kullanmadığını belirtti.

Basit şifre kullanımının en büyük tehlikesi; siber güvenliğinin deneme yanılma saldırısına açık olması. Yani sofistike olmayan birileri bile evcil hayvanınızın adını kullanarak bilgilerinizi ele geçirebilir.

Bu tür isimler, tarihler genelde sosyal medya takibiyle de öğrenilebilir.

Güçlü şifre oluşturmak için, bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam ve bir işaretten oluşan kombinasyonlar denemelisiniz.

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13/04/2021 11:02