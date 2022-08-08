En yüksek sıcaklık 35-38 derecede seyredecek

En yüksek sıcaklık iç kesimlerde 35- 38 derece, sahillerde de 30-33 derece olacak.

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08/08/2022

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En yüksek sıcaklık 35-38 derecede seyredecek

Meteoroloji Dairesi, 15 Ağustos’a kadar en yüksek kadar sıcaklığının 35-38 derecelerde seyredeceğini duyurdu.

Daire’nin 15 Ağustos’a kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35- 38 derece, sahillerde de 30-33 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın da genellikle Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

08/08/2022 13:59
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TAGS: sıcak, hava, kıbrıs, hava durumu
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