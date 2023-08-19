En Zeki Burçlar Belli Oldu

Astrolojideki bazı burçlar karakteristik özelliklerinin yanı sıra zekaları ile de ön plana çıkıyor. Onlar hem şanslı hem de zekiler. Bulundukları yere isimlerini altın harflerle yazdırmayı başarıyorlar. Astrologlar IQ seviyesi en yüksek burçları açıkladı.

ONLAR HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDEDİR

Kova burcu insanı fikirleri ve düşünceleriyle ön plana çıkar. Konuşmayı ve kalabalık arkadaş grubuna liderlik etmeyi severler. Bir konuya alternatif bakış açısı ile yaklaşırlar. Kişisel gelişime önem verir ve diğer kişilerden bir adım öne çıkmayı severler.

ÇÖZEMEYECEKLERİ SORUN NEREDEYSE YOK!

Başaklar ise analitik düşünme yetenekleri ile dikkat çekerler. Hem disiplinli kişilerdir hem de son derece titizdirler. Üstesinden gelemeyecekleri iş yoktur. Çalışkan olmalarıyla bilinen Başak burcu insanının çözemeyeceği çok az sorun vardır.

DİSİPLİN ONLARIN GÖBEK ADI

Oğlak burçlarının zihinleri farklı çalışır. Akıllı olmalarının yanı sıra aynı zamanda disiplinlidirler. Astrologlar, onların hayatlarına yön verme konusunda usta olduklarını belirtirler.

ZODYAK'IN EN HIZLI DÜŞÜNÜRLERİ

İkizler burcu insanının ise sosyal yönü kuvvetlidir. Konuşmayı çok severler. Flörtöz olmalarıyla bilinen İkizler, Zodyak'ın en hızlı düşünürleridir. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşırlar. Akıl yürütme becerileri ve sosyal zekaları sayesinde, istedikleri başarıyı elde edememeleri mümkün değildir.

ONLARI KANDIRMAK İMKANSIZ

Akrep burcu insanı tutkuludur. Onları; zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır. Zeki olmalarının yanı sıra kendilerini çok hızlı bir şekilde geliştirmeye açık kişilerdir.