En zengin İngiliz ünlüler belli oldu
İngiltere’de 30 yaş altı en zengin ünlüler listesi yayınlandı.
03/11/2021
İngiltere’de 30 yaş altı en zengin ünlüler listesi yayınlandı. Bu yıl 11’inci kez belirlenen listede aralarında Ed Sheeran, Harry Styles, Dua Lipa, Sophie Turner, Cara Delevingne, Zayn Malik gibi İngiliz ve İrlandalı yıldızlar yer alıyor. Ed Sheeran, 236,5 milyon sterlin (3 milyar lira) ile üçüncü kez aynı listenin zirvesine yerleşti. İşte en zengin İngiliz yıldızlar...
30. Dave
Yaş: 23
Serveti: 5,2 milyon sterlin
29. Anne-Marie
Yaş: 30
Serveti: 5,4 milyon sterlin
28. Jodie Comer
Yaş: 28
Serveti: 5,7 milyon sterlin
27. Saoirse Ronan
Yaş: 23
Serveti: 6,1 milyon sterlin
26. Jake Bugg
Yaş: 27
Serveti: 5,7 milyon sterlin
25. Millie Bobby Brown
Yaş: 17
Serveti: 7.2 milyon sterlin
24. Sam Faiers
Yaş: 30
Serveti: 8 milyon sterlin
23. Maisie Williams
Yaş: 24
Serveti: 8,7 milyon sterlin
22. Tommy Mallet
Yaş: 29
Serveti: 9,7 milyon sterlin
21. Tom Holland
Yaş: 25
Serveti: 11 milyon sterlin
20. Disclosure
Serveti: 12 milyon sterlin
19. Jesy Nelson
Yaş: 30
Serveti: 13,5 milyon sterlin
18. Sophie Turner
Yaş: 25
Serveti: 14,1 milyon sterlin
17. George Ezra
Yaş: 28
Serveti: 14,2 milyon sterlin
16. Lewis Capaldi
Yaş: 25
Serveti: 17 milyon sterlin
14. Stormzy
Yaş: 28
Serveti: 23,5 milyon sterlin
13. Rita Ora
Yaş: 30
Serveti: 26,5 milyon sterlin
12. John Boyega
Yaş: 29
Serveti: 28,5 milyon sterlin
11. Daisy Ridley
Yaş: 29
Serveti: 32,8 milyon sterlin
10. Sam Smith
Yaş: 29
Serveti: 36,8 milyon sterlin
9. Zayn Malik
Yaş: 28
Serveti: 38 milyon sterlin
8. Dua Lipa
Yaş: 26
Serveti: 43,5 milyon sterlin
6. Louis Tomlinson
Yaş: 29
Serveti: 47 milyon sterlin
Liam Payne
Yaş: 28
Serveti: 47 milyon sterlin
5. Cara Delevingne
Yaş: 29
Serveti: 52 milyon sterlin
4. Niall Horan
Yaş: 28
servet: 57,5 milyon sterlin
3. Little Mix
Serveti: 66,7 milyon sterlin
2. Harry Styles
Yaş: 27
Serveti: 80 milyon sterlin
1. Ed Sheeran
Yaş: 30
Serveti: 236,5 milyon sterli