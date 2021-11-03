En zengin İngiliz ünlüler belli oldu

İngiltere’de 30 yaş altı en zengin ünlüler listesi yayınlandı. Bu yıl 11’inci kez belirlenen listede aralarında Ed Sheeran, Harry Styles, Dua Lipa, Sophie Turner, Cara Delevingne, Zayn Malik gibi İngiliz ve İrlandalı yıldızlar yer alıyor. Ed Sheeran, 236,5 milyon sterlin (3 milyar lira) ile üçüncü kez aynı listenin zirvesine yerleşti. İşte en zengin İngiliz yıldızlar...

30. Dave

Yaş: 23

Serveti: 5,2 milyon sterlin

29. Anne-Marie

Yaş: 30

Serveti: 5,4 milyon sterlin

28. Jodie Comer

Yaş: 28

Serveti: 5,7 milyon sterlin

27. Saoirse Ronan

Yaş: 23

Serveti: 6,1 milyon sterlin

26. Jake Bugg

Yaş: 27

Serveti: 5,7 milyon sterlin

25. Millie Bobby Brown

Yaş: 17

Serveti: 7.2 milyon sterlin

24. Sam Faiers

Yaş: 30

Serveti: 8 milyon sterlin

23. Maisie Williams

Yaş: 24

Serveti: 8,7 milyon sterlin

22. Tommy Mallet

Yaş: 29

Serveti: 9,7 milyon sterlin

21. Tom Holland

Yaş: 25

Serveti: 11 milyon sterlin

20. Disclosure

Serveti: 12 milyon sterlin

19. Jesy Nelson

Yaş: 30

Serveti: 13,5 milyon sterlin

18. Sophie Turner

Yaş: 25

Serveti: 14,1 milyon sterlin

17. George Ezra

Yaş: 28

Serveti: 14,2 milyon sterlin

16. Lewis Capaldi

Yaş: 25

Serveti: 17 milyon sterlin

14. Stormzy

Yaş: 28

Serveti: 23,5 milyon sterlin

13. Rita Ora

Yaş: 30

Serveti: 26,5 milyon sterlin

12. John Boyega

Yaş: 29

Serveti: 28,5 milyon sterlin

11. Daisy Ridley

Yaş: 29

Serveti: 32,8 milyon sterlin

10. Sam Smith

Yaş: 29

Serveti: 36,8 milyon sterlin​

9. Zayn Malik

Yaş: 28

Serveti: 38 milyon sterlin

8. Dua Lipa

Yaş: 26

Serveti: 43,5 milyon sterlin

6. Louis Tomlinson

Yaş: 29

Serveti: 47 milyon sterlin

Liam Payne

Yaş: 28

Serveti: 47 milyon sterlin

5. Cara Delevingne

Yaş: 29

Serveti: 52 milyon sterlin

4. Niall Horan

Yaş: 28

servet: 57,5 milyon sterlin

3. Little Mix

Serveti: 66,7 milyon sterlin

2. Harry Styles

Yaş: 27

Serveti: 80 milyon sterlin

1. Ed Sheeran

Yaş: 30

Serveti: 236,5 milyon sterli

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03/11/2021 08:51