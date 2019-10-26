Endemol Shine satıldı

Hollanda merkezli medya şirketi Endemol Shine, Fransız multimedya platformu Banijay Group tarafından alındı.

Fransa merkezi televizyon ve multimedya platformu Banijay Group, Hollanda merkezli medya şirketi Endemol Shine'ı satın aldı. Şirketten yapılan açıklamada Endemol Shine'ın satın alınması ile beraber dev bir televizyon prodüksiyonu oluşturulması hedeflendiği bildirildi.

26/10/2019 12:28