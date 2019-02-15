Ender Olarak Görülen Beyaz Gelincik Türkiye'de görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan beyaz gelincik bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak fark edilen gelinciğin aç kaldığı için köye indiği ve yiyecek arayışında olduğu düşünülüyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Koyungölü köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak görülen 'beyaz gelincik' görüntülendi. Köyde yaşayan 22 yaşındaki Murat Aydın isimli vatandaş cep telefonu ile zoru başarıp gelinciğin fotoğrafını çekti.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde yaşayan 22 yaşındaki Mutlu Akın, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan beyaz kürklü gelinciği fark etti. Akın, çok hızlı hareket eden gelinciği cep telefonu ile görüntülemeyi başardı.

''ŞANSIM YAVER GİTTİ, GÖRÜNTÜLEMEYİ BAŞARDIM''

Gelinciği bir kaç yıldır aynı bölgede gördüğünü ancak daha önce görüntülemeyi başaramadığını ifade eden Mutlu Akın, "Bu sefer şansım yaver gitti ve görüntülemeyi başardım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar geldiğini düşünüyorum. Nadir görüntülenen bu türlerin korunması için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA