Endişe verici bulgu: Bu olumlu kişilik özelliği suç işleyenlerde sık görülüyor

Romanya'da yapılan bir çalışmaya göre, uzmanların yeni deneyimlere istekli olma olarak tanımladığı açıklık, yapılan araştırmalarda suçluların karakterlerinde de sıklıkla görülüyor.

Babes-Bolyai Üniversitesi'ndeki uzmanlar, yüksek güvenlikli bir cezaevindeki mahkumlarla görüşmeler yaptı ve kişilik özelliklerini toplumdaki eşleştirilmiş kontrol grubuyla karşılaştırdı.

Mahkumların yeni deneyimlerden aldıkları ortak keyiften bahseden araştırmacılar, bunun aynı zamanda risk alma isteklerini de artırabileceğini ve bunun da suç davranışlarına yol açabileceğini söyledi.

İLK SUÇLARDA ETKİLİ...

Ancak deneyim isteğinin tekrar suç işlemeyi öngörmediği, bu özelliğin ilk suç eylemlerinde daha önemli olabileceği kaydedildi.

Araştırmada, bu özelliğin suç işleme olasılığını artıran tek pozitif kişilik özelliği olduğu kaydedildi.

Genellikle sosyallik ve iddialılıkla ilişkilendirilen dışadönüklük, hem ilk kez suç işleyenlerde hem de tekrar suç işleyenlerde, suç geçmişi olmayan bireylere kıyasla daha düşüktü.

NEVROTİKLİKLE İLGİNÇ BAĞLANTI...

Nevrotiklik (strese kötü tepki verme eğilimi, kaygılı ve huzursuz olma hali) hem ilk kez suç işleme hem de tekrar suç işlemeyle tutarlı bir şekilde ilişkilendirildi.

Genel olarak araştırma, suçluluğun en güçlü belirleyicisinin narsisizm, makyavelizm ve psikopatiden oluşan "karanlık üçlü" özellikleri olduğunu buldu.

PsyPost'a konuşan bilim insanları, "Suç faaliyetlerine karışan kişiler duygusal dengesizlik (yüksek nevrotiklik), azalmış olumlu duygular, daha düşük iddialılık ve düşük dışa dönüklük bildiriyorlar" dedi.

Bu da suçluların yaşıtlarına göre daha içine kapanık veya daha az dışa dönük olma eğiliminde oldukları anlamına geliyor.