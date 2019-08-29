Endometrium Kanseri (Rahim İçi) Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

Endometrium Kanseri (Rahim İçi Kanseri) Nedir?

Endometrium kanseri rahim içinde başlayan bir kanser türüdür. Rahim, fetal gelişimin gerçekleştiği kadınlarda içi boş, armut şeklindeki pelvik organdır.

Rahmin astarı (endometrium) uterusunda endometrial karsinom(kanser hücresi). Endometrial (Rahim içi kanseri) kanser bazen rahim kanseri olarak da adlandırılır.

Uterus sarkomu da dahil olmak üzere diğer kanser türleri de oluşabilir, ancak bunlar Endometrium Kanseriden çok daha az yaygındır.

Endometrium Kanseri sıklıkla erken evrede görülür, çünkü anormal vajinal kanama üretir ve bu da kadınları doktorları görmeye yönlendirir. Endometrium Kanseri erken evrede bulunursa, cerrahi operasyon ile sıklıkla Endometrium Kanseri tedavi edilebilir.

Endometrium Kanseri Teşhisi

Endometriyal kanseri teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler:

Pelvik Muayene

Pelvik muayenede, doktorunuz genital bölgenizin dış kısmını dikkatli bir şekilde inceler (vulva) ve sonra vajinanın içine bir elin iki parmağını sokar ve aynı zamanda rahim ve yumurtalıklarınızı hissetmek için karnınızı diğer eli ile bastırır. Vajinanın içine spekulum adı verilen bir aygıt ekler. Spekulum vajinayı açar, bu sayede doktorunuz vajinayı ve servikte ki anormallikleri görebilir.

Rahimin Resmini Oluşturmak İçin Ses Dalgalarının Kullanılması

Doktorunuz, endometriumun kalınlığına ve dokusuna bakmak ve diğer durumları kontrol etmek için bir transvajinal ultrason önerebilir. Bu prosedürde vajinaya bir değnek benzeri cihaz (dönüştürücü) yerleştirilir. Dönüştürücü, uterusunuzun video görüntüsünü oluşturmak için ses dalgalarını kullanır. Bu test doktorunuzun uterus kapağındaki anormallikleri görmesine yardımcı olur.

Endometriumu İncelemek İçin Kapsam Kullanılması

Histeroskopi sırasında, doktorunuz vajinanıza, rahim ağzından ince, esnek, ışıklı bir tüp (histeroskop) yerleştirir. Histeroskop üzerindeki bir lens, doktorunuzun uterusu ve endometriumun iç kısmını incelemesini sağlar.

Test İçin Doku Örneğini Çıkarma

Uterusudan bir hücre örneği almak için muhtemelen endometriyal biyopsi yapılacaktır. Bu, laboratuar analizi için uterus kaplamasından doku çıkarılmasını içerir. Endometrial biyopsi doktorunuzun ofisinde yapılabilir ve genellikle anestezi gerektirmez.

Test Edilecek Dokuyu Çıkartmak İçin Ameliyat

Biyopsi sırasında yeterli doku elde edilemiyorsa veya biyopsi sonuçları net değilse, büyük olasılıkla genişleme ve kürtaj (D & C) adı verilen bir işleme girmeniz gerekecektir. D & C sırasında, doku uterusun kaplamasından çıkarılır ve kanser hücreleri için bir mikroskop altında incelenir.

Endometrium Kanseri bulunursa, muhtemelen kadın üreme sistemi ve kanser (jinekolojik onkolog) üzerinde uzmanlaşmış bir doktora yönlendirilirsiniz.

Endometrium Kanseri Evreleri

Kanser teşhis edildikten sonra, doktorunuz kanserin kapsamını (evresini) belirlemek için çalışır. Kanserin evresini belirlemek için kullanılan testler göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomografi (CT) taraması, pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması ve kan testlerini içerebilir. Kanseri tedavi etmek için ameliyat edildikten sonra, kanserin evresinin kesin tespiti yapılmayabilir.

Endometrium Kanseriin aşamaları:

Evre I kanseri sadece rahminizde bulunur.

Evre II kanseri hem rahim hem de rahim boynunda mevcuttur.

Evre III kanser rahmin ötesine yayılmıştır (Pelvik alan lenf düğümlerine de yayılabilir), ancak rektuma ve mesaneye ulaşmamıştır.

Evre IV kanser, pelvik bölgeyi geçmiş ve vücudunuzun mesane, rektum ve daha uzak kısımlarını etkilemiş olabilir.

Endometrium Kanseri Tedavisi

Endometrium Kanseriinizi tedavi etmek için seçenekleriniz, kanserin özelliklerine, evresine, genel sağlığınıza ve tercihlerinize bağlı olacaktır.

Endometrium Kanserinde Cerrahi Operasyon

Endometrium Kanserii olan çoğu kadın için rahimi çıkarma ameliyatı önerilir. Endometrium kanseri olan kadınların çoğu, uterusun (histerektomi) çıkarılmasının yanı sıra fallop tüpleri ve yumurtalıkların (salpingo-ooferektomi) çıkarılmasına yönelik bir işlemden geçirilir.

Histerektomi, ileride çocuk sahibi olmanızı imkansız kılar. Ayrıca, yumurtalıklarınız kaldırıldıktan sonra, menopoz yaşarsınız.

Ameliyat sırasında, cerrahınız rahmin etrafındaki alanları da kanserin yaydığı belirtileri araştırır. Cerrahınız ayrıca test için lenf düğümlerini de çıkarabilir. Bu, kanserin evresini belirlemeye yardımcı olur.

Endometrium Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları ve protonlar gibi güçlü enerji ışınlarını kullanır. Bazı durumlarda, doktorunuz ameliyat sonrası kanser nüks riskini azaltmak için radyasyon tedavisi önerebilir. Bazı durumlarda radyasyon tedavisi, bir tümörün küçültülmesi ve çıkartılmasını kolaylaştırmak için ameliyattan önce de önerilebilir.

Eğer ameliyat olacak kadar sağlıklı değilseniz, sadece radyasyon terapisini tercih edebilirsiniz. İleri Endometrium Kanserili kadınlarda radyasyon tedavisi kansere bağlı ağrının kontrolünde yardımcı olabilir.

Radyasyon tedavisi bunları içerebilir:

Radyasyonun Vücudunuza Dışarıdan Verilmesi

Harici ışın radyasyonu sırasında, makine radyasyonu vücudunuzdaki belirli noktalara yönlendirirken bir masanın üzerinde uzanırsınız.

Radyasyonun Vücudunuzun İçine Yerleştirilimesi

İç radyasyon (brakiterapi), kısa bir süre için vajinanın içinde küçük çekirdekler, teller veya silindir gibi radyasyonla dolu bir cihazın yerleştirilmesini içerir.

Endometrium Kanserinde Hormon Tedavisi

Hormon tedavisi, vücuttaki hormon seviyelerini etkileyen ilaçları içerir. Hormon tedavisi, rahmin ötesine yayılmış ileri Endometrium Kanseriine sahipseniz bir seçenek olabilir.

Hormon tedavisi bunları içerebilir:

Vücudunuzdaki Progesteron Miktarını Artırmak İçin Kullanılan İlaçlar

Sentetik progestin, hormon progesteronunun bir şekli, endometriyal kanser hücrelerinin büyümesini durdurmaya yardımcı olabilir.

Vücudunuzdaki Östrojen Miktarını Azaltmak İçin Kullanılan İlaçlar

Hormon tedavisi ilaçları vücudunuzdaki östrojen seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir veya vücudunuzun mevcut östrojeni kullanmasını zorlaştırabilir. Bu ilaçlara cevap olarak östrojene dayanan Endometrium Kanseri hücreleri büyümelerine yardımcı olabilir.

Endometrium Kanserinde Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasallar kullanır. Bir kemoterapi ilacı alabilirsiniz veya daha fazla ilaç kombinasyonu halinde kullanılabilir. Kemoterapi ilaçlarını hapla (oral olarak) veya damarlarınızdan (intravenöz olarak) alabilirsiniz.

Kemoterapi uterusun ötesine yayılan ileri veya tekrarlayan Endometrium Kanserili kadınlar için önerilebilir. Bu ilaçlar kan dolaşımına girer ve sonra vücudun içinden geçerek kanser hücrelerini öldürür.

Endometrium Kanserinde Destekleyici (Palyatif) Bakım

Palyatif bakım, ciddi bir hastalığın ağrı ve diğer semptomlarından kurtulmaya odaklanan özel tıbbi bir bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı tamamlayan ekstra bir destek katmanı sağlamak için siz, aileniz ve diğer doktorlar ile birlikte çalışır. Palyatif bakım, cerrahi, kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi diğer agresif tedavilere maruz kalırken kullanılabilir.

Tüm diğer uygun tedavilerle birlikte palyatif bakım kullanıldığında, kanser olan kişiler daha iyi hissedebilir ve daha uzun yaşayabilir.

Palyatif bakım, doktorlar, hemşireler ve diğer özel eğitimli profesyoneller tarafından sağlanır. Palyatif bakım ekipleri kanser ve aileleri için yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakım şekli, aldığınız küratif veya diğer tedavilerin yanında sunulmaktadır.

Endometrium Kanseri ile Başa çıkmak ve Destek

Endometrium Kanseri teşhisi aldıktan sonra, birçok soru, korku ve endişeniz olabilir. Herkes Endometrium Kanseri teşhisi ile başa çıkmak için kendi yolunu bulur. Zamanla, sizin için neyin işe yaradığını bulabilirsiniz.

O zamana kadar şunları deneyebilirsiniz:

Endometrium Kanseri ve Bakımınız Hakkında Yeterli Bilgi Edinin

Kanseriniz, tedavi süreciniz ve bakımınız hakkında yeterince bilgi edinmiş olmaya özen gösterin, böylece tedavi seçeneklerinizi daha rahat değerlendirirsiniz. Kanserin evresini ve alacağınız tedavinin yan etkilerini doktorunuza sorun.

Çevrenizde Güçlü Bir Destek Sistemi Sağlayın

Güçlü ilişkiler, tedaviyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Nasıl hissettiğiniz hakkında yakın arkadaşlarınız ve ailenizle konuşun. Profesyonel yardım almayı veya bir kanser destek topluluğuna katılmayı düşünebilirsiniz.

Diğer Kanser Mağdurları İle Bağlantı Kurun

Bölgenizdeki destek grupları hakkında doktorunuza danışabilirsiniz.

Kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlarda bu tarz etkinliklere katılmaya çalışın, yaşamayı unutmayın her gününüzden keyif alın.

Endometrium Kanserii Randevunuz İçin Hazırlanın

Eğer sizi endişelendiren herhangi bir belirtiye sahipseniz gecikmeden aile doktorunuzdan veya bir jinekologdan randevu alın. Endometrium Kanseri teşhisi konduğunda, kadın üreme sistemi kanserlerinde uzman olan bir doktora yönlendirilirsiniz (jinekolojik onkolog).

Randevular kısa olabileceğinden, iyi hazırlanmış olmak iyi bir fikirdir. Hazır olmanıza yardımcı olacak bazı bilgiler aşağıdadır.

Neler Yapabilirsiniz?

Randevuyu planladığınız nedenden alakasız görünebilecek olsa bile yaşadığınız tüm belirtilerinizi yazın.

Aldığınız tüm ilaçların, vitaminlerin ve takviyelerin bir listesini yapın. Ayrıca doğum kontrol hapları, tamoksifen veya diğer hormonal tedaviler de dahil olmak üzere geçmişte herhangi bir hormon tedavisi kullandıysanız onu da not edin.

Bir aile üyesine veya arkadaşınıza size eşlik etmesini isteyin. Bazen randevu sırasında sağlanan tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir. Size eşlik eden biri, unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.

Doktorunuza sormak için sorular hazırlayın.

Doktorunuzla geçirdiğiniz süre sınırlıdır, bu nedenle önceden bir soru listesi hazırlamak zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Doktorunuza Sorabileceğiniz Soru Örnekleri:

Semptomlarımın en olası nedeni nedir?

Semptomlarımın başka olası nedenleri var mıdır?

Endometrium Kanserii teşhis etmek için hangi testlere ihtiyacım var?

Kanser için başka testler var mı?

Hangi tedaviler mevcut? Tedavilerin ne gibi yan etkileri var? Bu tedaviler cinselliğimi nasıl etkiler?

Önereceğiniz birincil yaklaşımın alternatifler nelerdir?

Başka sağlık durumum var. Onları birlikte nasıl en iyi şekilde yönetebilirim?

Takip etmem gereken herhangi bir kısıtlama var mı?

Kanserim yayıldı mı? Hangi evrede?

Benim prognozum nedir?

Bir uzman görmeli miyim?

Kaynak:Endometrium Kanseri (Rahim İçi) Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?