Endonezya açıklarında 4'ü Avustralyalı turist, 7 kişi kayboldu

Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarındaki Banyak Adaları'na ulaşmak için ahşap sürat tekneleriyle açılan 4 Avustralyalı turist ve 3 Endonezyalı mürettebat sert hava koşulları nedeniyle kayboldu.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'ndan (BASARNAS) yapılan açıklamada, 17 kişilik Avustralyalı turist ve Endonezyalı mürettebatın dün öğle saatlerinde, Sumatra Adası'nın yaklaşık 150 kilometre batısındaki Nias kentinden Açe açıklarındaki Banyak Adaları'na ulaşmak için iki ahşap sürat teknesiyle açıldığı bildirildi.

Açıklamada, 2 ayrı teknedeki kafilenin şiddetli yağmur ve olumsuz hava koşullarıyla karşılaştığı aktarıldı.

10 Avustralyalı turist ile Endonezyalıların bulunduğu bir teknenin hava koşulları nedeniyle Sarang Alu Adası'na geçici olarak sığındığı kaydedilen açıklamada, 4 Avustralyalı turist ve 3 Endonezyalı mürettebatı taşıyan diğer teknenin ise Banyak Adaları'na bağlı Pinang'a ulaşmak üzere yoluna devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pinang'a seyahat edenlerden haber alınamadığına dikkati çekildi.

Turistler ve mürettebatı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedilen açıklamada, teknenin kaybolduğu düşünülen alana 2 kurtarma botu ve bir acil tıbbi müdahale botu gönderildiği aktarıldı.

Avustralyalı turistleri ağırlayacak olan Pinang Adası'ndaki tesis ise, BASARNAS'a, 10 yolcuyu taşıyan teknenin adaya sağ salim ulaştığını ancak 4 Avustralyalı turisti adaya getirmesi beklenen diğer tekneden haber alınamadığını bildirdi.

The Sydney Morning Herald'ın haberinde, turistlerin isimleri Elliot Foote, Steph Weisse, Will Teagle ve Jordan Short olarak açıklanırken, Endonezyalılardan birinin tekne sahibi, diğer ikisinin de mürettebat olduğu ifade edildi.

Banyak Adaları beyaz kumsalları, dalış ve sörf ile öne çıkan turistik yerler arasında yer alıyor.