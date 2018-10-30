Endonezya bütün uçakları incelemeden geçirecek

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Haryo Satmiko, yaptığı açıklamada, uçakta, kazadan bir gün önceki Denpasar-Cengkareng (Cakarta) uçuşu sırasında bazı teknik sorunlar çıktığını, bunlardan birinin de hava hızı problemi olduğunu açıkladı.

Kazanın nedeninin araştırıldığını söyleyen Satmiko, uçağı son kullanan pilottan bilgi talebinde bulunduklarını belirtti. Satmiko, arızayı onaran teknikerlerle henüz görüşmediklerini kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi da ülkedeki tüm Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların incelemeden geçirileceğini belirtti. Sumadi, incelemenin bu tarz kazaların ardından olağan bir süreç olduğunu söyledi.

Bu arada, Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait de uçağın bir önceki seferi olan Denpasar-Cengkareng uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurmuştu.

Uçağın enkazının bulunduğu Batı Cava'nın Karawangan açıklarında arama kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürdürülürken, dalgıçlar da özel teknik ekipmanlarla denizin altında uçağın gövdesine ulaşmaya çalışıyor.

Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, dün sabah Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang gitmek üzere kalkıştan 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat toplam 189 kişi bulunuyordu.

Endonezya'da 2014 yılında AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur'a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.