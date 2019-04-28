Endonezya seçimlerinde 270'den fazla sandık görevlisi hayatını kaybetti

Aşırı sıcaklarda milyonlarca oyu elle sayan yetkililerden 1878 hasta düştü, 272'si ise hastanelerdeki çabaya rağmen yaşamını yitirdi.

Endonezya'da geçen hafta düzenlenen seçimlerde milyonlarca oyu saatlerce elleriyle saymak zorunda kalan en az 272 sandık görevlisi, yorgunluğa bağlı hastalıklar nedeniyle öldü.

Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Arief Priyo Susanto, aşırı sıcaklarda, bazıları dışarıda oyları sayan görevlilerden 1,878'inin hasta düştüğünü duyurdu.

17 Nisan'da yapılan seçimlerde 7 milyona yakın kişi görev almıştı.

Nüfusu 260 milyon olan ülkede 193 milyondan fazla seçmenin yüzde 80'e yakını oyunu kullanmış, 800 binden fazla yerde sandıklar kurulmuştu.

Çalışanlardan bazıları sandıklardaki oyları elleriyle saydı, bazıları da gözlemci olarak görev aldı.

Yerel medyaya göre Seçim Komisyonu, yaşamını yitiren her kişi için ailelerine 36 milyon rupiah (Endonezya para birimi) yani 2,500 dolar ödeyecek.

Endonezya'daki seçimlerin ardından hem devlet başkanı Joko Widodo, hem de muhalefetin adayı Prabowo Subianto zaferlerini ilan etti.

Ancak ilk gelen sonuçlar Widodo'nun yaklaşık yüzde 9-10 oy farkıyla seçimi kazandığı yönündeydi.

Seçim Komisyonu, hem başkanlık seçimi hem de milletvekili seçimi için sayımı tamamlayıp 22 Mayıs'ta resmi sonuçları açıklayacak.