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Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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21/11/2018

Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Banda Açe'nin 106 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

 

230 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, tsunami alarmı vermedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

 

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TAGS: Endonezya’da 5, 2 büyüklüğünde deprem, haber, kıbrıs,
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