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Endonezya’da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu, bir kişi öldü

Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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22/07/2018

Endonezya’da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu, bir kişi öldü

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin, Solok kentinin 15 kilometre güneybatısında, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

”Tempo” gazetesi, Solok kentine bağlı Rawang köyünde, depremde bir evin duvarının yıkılması sonucu bir kişinin yaşamın yitirdiğini duyurdu.

Depremin meydana geldiği bölgede 23 bina zarar gördü, 2 kişi hafif yaralandı.

Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

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TAGS: endonezya, deprem
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