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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

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15/06/2018

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin Sarmi bölgesinin 63 kilometre kuzeybatısında yaşanan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğunu bildirdi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Kaynak: AA

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TAGS: Endonezya
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