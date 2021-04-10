Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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10/04/2021

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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

BMKG'ye göre deprem 6,7

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

10/04/2021 13:04
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TAGS: Endonezya, Doğu Cava, deprem
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