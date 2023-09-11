Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ads ads ads ads
11/09/2023

ads
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün bölgeye bağlı Ternate kentinin 38 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 162,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

11/09/2023 17:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.