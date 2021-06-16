Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'daki Maluku Adaları yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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16/06/2021

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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'daki Maluku Adaları yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede bulunanlara yüksek noktalara çıkma çağrısı yapıldı.

Depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmezken bölge sakinlerine sahillerden uzak durma ve yüksek noktalara çıkma uyarısı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, depremin ardından su seviyesinin yarım metre yükseldiği bilgisini paylaştı. 

Sarsıntıyla birlikte bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı.

16/06/2021 13:52
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TAGS: Deprem, Endonezya
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