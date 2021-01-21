Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, yerin 154 kilometre altında gerçekleşti.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

2018'de 7,5 ile sallanmıştı

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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21/01/2021 16:00