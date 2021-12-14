Endonezya’da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

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14/12/2021

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Endonezya’da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Endonezya’nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20’de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Muhari, ”Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor” dedi.

Endonezya’nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6,2 büyüklüğündeki depremde 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

14/12/2021 09:05
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TAGS: Endonezya
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