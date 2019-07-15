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Endonezya’da 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
15/07/2019
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TAGS:
Endonezya
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deprem
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kıbrıs
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