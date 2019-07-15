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Endonezya’da 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

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15/07/2019

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Endonezya’da 7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
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TAGS: Endonezya, deprem, haber, kıbrıs
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