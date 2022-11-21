Endonezya’da deprem: Çok sayıda ölü var

Endonezya’nın Batı Cava kentinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, deprem

başkent Jakarta’da da hissedildi.



Deprem sonrasında bölge sakinleri sokağa dökülürken herkes telefonlarına sarılarak yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Metalurji ve jeofizik ajansı (BMKG) Batı Java’nın Cianjur kasabasında karada gerçekleşen depremin derinliğinin 10 km olduğunu açıkladı. BMKG’nin açıklamasında tsunami tehlikesi olmadığı belirtildi.

Yerel yetkililer Metro TV’ye açıklama yaparak depremde can kaybı meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer onlarca insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



21/11/2022 11:42