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Endonezya’da deprem! Tsunami alarmı verildi

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15/11/2019

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Endonezya’da deprem! Tsunami alarmı verildi

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verildi. Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

15/11/2019 00:28
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TAGS: Endonezya’da deprem! Tsunami alarmı verildi, haber, kıbrıs,
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