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Endonezya'da deprem ve heyelan: 7 ölü

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18/11/2018

Endonezya'da deprem ve heyelan: 7 ölü

Endonezya'da meydana gelen depremlerin yol açtığı heyelanların, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Mamasa bölgesinde, dün ve bugün meydana gelen, büyüklüğü 5,1 ila 5,5 olan orta şiddetteki depremlerin yol açtığı heyelanlarda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Heyelanlar nedeniyle bölgeden en az 8 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda eylül sonunda meydana gelen depremde, 2 binin üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.

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TAGS: Endonezya, deprem, heyelan, haber
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