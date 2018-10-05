Endonezya'da deprem ve tsunaminin verdiği hasar 658 milyon dolara ulaştı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda geçen hafta meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında halen 1000'den fazla kişinin enkaz altında olduğu belirtildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki köylerden gelen raporlara göre, binden fazla kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

Nugroho, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak her geçen gün ümitlerin tükendiğini belirtti. Bölgede felaket nedeniyle yaklaşık 70 bin ev hasar görürken, oluşan maddi hasarın 658 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,4 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.

Ölü sayısı bin 558 oldu

BNPB'nin verdiği son bilgilerde, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği belirtilmişti.

Nugroho dün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin deprem riski olan bölgelerde yaşadığını söylemişti.

Kaynak: AA