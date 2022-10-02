Endonezya'da futbol maçında izdiham: 125 ölü

Endonezya'da bir futbol maçında kaybeden takımın taraftarlarının sahaya inmesi sonucu izdiham yaşandı. Başta can kaybı sayısının 174 olduğu açıklandı. Ancak yetkililer sonradan ölü sayısını 125 olarak düzeltti.

Endonezya'nın Java eyaletine bağlı Malang'ta Endonezya ligi maçında Arema ve Persebaya Surabaya takımları karşı karşıya geldi.

Arema evinde oynadığı maçta rakibine 3-2 yenilince, binlerce taraftan bir anda sahaya daldı.

Rakip takım oyuncuları koşarak sahanın dışına kaçtı. Bazı Arema oyuncuları taraftarların saldırısına uğradı.

Polisin yanında bile bulundurması FIFA kurallarınca yasak olan gözyaşartıcı gazla kalabalığa müdahalesi faciaya davetiye çıkardı.

Binlerce kişi gazdan kaçmaya çalışınca stadyum kapılarında izdiham yaşandı. Başta faciada 174 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Ancak Endonezya hükümeti daha sonra ölü sayısını 125 olarak düzeltti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Endonezya Futbol Federasyonu, olaylarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Federasyon can kayıplarından, taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

Endonezya hükümetinden ise stadyum kapasitesinden fazla bilet satıldığı açıklaması geldi. Taraftarların tamamının evsahibi takımdan olduğu, rakip takım taraftarlarının stadyuma alınmadığı da gelen haberler arasında.

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02/10/2022 19:02