Endonezya'da heyelan: 3 ölü, 9 kayıp
30/04/2021
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde, aşırı yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 3 kişi öldü, 9 kişi kayboldu.
Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), Marancar kentindeki elektrik santralinin olduğu bölgede dün meydana gelen heyelanın ardından toprak altında kalan 12 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Açıklamada toprak altındaki 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
Elektrik santrali alanında meydana geldi
Dün Marancar'daki sağanak yağışlar, Güney Tapanuli ilçesindeki bir elektrik santrali alanında heyelana yol açmıştı.
Yerel saatle 18.00'de meydana gelen heyelanın, 50 metre yükseklikteki tepeden geldiği açıklanmıştı.