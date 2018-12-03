HABER KIBRIS

Endonezya’da heyelan: 7 ölü, 9 yaralı

Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ads
03/12/2018

Endonezya’da heyelan: 7 ölü, 9 yaralı

Kompas gazetesinin haberine göre, Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinin Karo bölgesindeki bir tatil köyünde meydana gelen heyelanda 16 üniversite öğrencisinin konakladığı ev toprak altında kaldı.

Bölgede yağan şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 öğrenci öldü, aynı evde kalan diğer 9 öğrenci yaralandı.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Endonezya, deprem, sel, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.