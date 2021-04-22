Endonezya'da kayıp denizaltı aranıyor, 72 saatlik oksijeni kaldı

Endonezya'da donanmaya ait bir denizaltı tatbikat sırasında sırasında kayboldu. Donanmadan yapılan açıklamada, denizaltıda 72 saat yetecek kadar oksijen kaldığı ifade edildi.

Denizaltının kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalara 6 savaş gemisi, bir helikopter ve 400 kişilik bir ekip daha katıldı.

Singapur ve Malezya denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye gemi sevk ederken, ABD, Avustralya, Fransa ve Almanya'dan yardım teklifi geldi.

Endonezya donanması tarafından dün yapılan açıklamada, Bali adasının 60 mil açıklarında donanmaya ait 53 mürettebatlı KRI Nanggala-402 denizaltısıyla tatbikat sırasında irtibatın kesildiği belirtilmişti. Denizaltının kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ABD VE BİRÇOK ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ

Arama kurtarma çalışmalarına, 6 savaş gemisi, bir helikopter ve 400 kişilik bir ekibin katıldığı öğrenildi. Singapur ve Malezya arama çalışmaları için gemi sevk ederken, ABD, Avustralya, Fransa ve Almanya'dan yardım teklifi geldi.

"BÖLGEYİ BİLİYORUZ ANCAK OLDUKÇA DERİN"

Endonezya donanmasından yapılan açıklamada, denizaltında 72 saat yetecek kadar oksijen kaldığı ifade edildi. Endonezya donanması Amirali Julius Widjojono yaptığı açıklamada, "Bölgeyi biliyoruz ancak oldukça derin" dedi.

KAYBOLDUĞU NOKTADA PETROL SIZINTISI TESPİT EDİLDİ

Donanma, denizaltının daldığı noktada petrol sızıntısı tespit edildiğini bunun yakıt deposunda bir hasar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ya da mürettebattan bir işaret olabileceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22/04/2021 14:51