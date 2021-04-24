Endonezya'da kayıp denizaltının enkazına ulaşıldı

53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Endonezya donanmasına ait denizaltının enkazı bulundu. Endonezya ordusu, "denizaltının battığı kesinleşti" açıklamasını yaptı.

Kayıp denizaltıyı arama çalışmaları kapsamında bazı enkaz parçalarına ulaşıldı.

Endonezya ordusu, mürettebatın durumuna ilişkin bir açıklama yapmazken,

bulunan enkaz parçaların kazaya işaret ettiğini duyurdu.

21 Nisan'da irtibat kesildi

53 mürettebatı bulunan KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile irtibat 21 Nisan'da kesilmişti.

Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolan denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı açıklanmıştı.

Endonezya Donanmasının arama çalışmalarına Singapur ve Malezya da katılmıştı.

Denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti. Bunun yakıt deposu hasarına ya da mürettebatın olası yardım sinyaline işaret ettiği belirtilmişti.

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24/04/2021 14:34