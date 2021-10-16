Endonezya'da nehir temizlemeye giden 11 çocuk boğuldu

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğuldu.

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16/10/2021

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Endonezya'da nehir temizlemeye giden 11 çocuk boğuldu

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğuldu. Suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığı belirtildi.

Endonezyalı yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin Batı Cava eyaletindeki Cileueur Nehri’ni temizleme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Öğrencilerden 21’i suya düşerken, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10’u sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 11 öğrenci ise boğuldu.

"El ele tutuştukları için kurtarılamadılar"

Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Şefi Deden Ridwansyah, olayın gerçekleştiği gün havanın güzel olduğunu ve taşkın tehlikesinin bulunmadığını, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi.

16/10/2021 14:57
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TAGS: Endonezya, Batı Cava, nehir temizleme
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