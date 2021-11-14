Endonezya'da petrol rafinerisinde yangın

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14/11/2021

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Endonezya'da petrol rafinerisinde yangın

Endonezya'nın Cilacap kentindeki Pertamina petrol rafinerisinde çıkan yangın kameraya yansıdı.

Yangın, dün 19.20 sularında tesisin yakıt depolama ünitesinde çıktı.

Pertamina CEO'su Nick Widyawati, tesisteki 228 tanktan birinde çıkan yangının herhangi bir kapanmaya neden olmadığını dolayısıyla üretimi etkilemediğini belirtti.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Pertamina'nın internet sitesindeki bilgiye göre, söz konusu rafineri, Endonezya'nın yakıt talebinin yaklaşık yüzde 34'ünü karşılıyor.

14/11/2021 11:03
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TAGS: Endonezya, petrol rafinerisi, ynagın
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