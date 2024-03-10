Endonezya'da sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Doni Yusrizal, ülkenin en büyük adası Sumatra'da meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını ifade eden Yusrizal, 7 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yusrizal, "Kurtarma çalışmaları, elektrik kesintileri ve yolların kapanması nedeniyle sekteye uğradı." ifadesini kullandı.

Ajans ayrıca, bölgede yaklaşık 80 bin kişinin sığınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Dün Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.