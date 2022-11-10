Endonezya'da stadyumdaki izdihamın soruşturulması talebiyle gösteri düzenlendi

Endonezya'da binlerce kişi, geçen ay Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu’nda 135 kişinin ölümüne neden olan izdihamdan sorumlu tuttukları kişiler hakkında kapsamlı soruşturma yürütülmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Arema FC taraftarları, Doğu Java'nın Malang şehrinde yerel ligde oynanan bir futbol müsabakasında polisin göz yaşartıcı gaz kullanması üzerine seyircilerin kaçmasıyla meydana gelen trajedinin 40. günü anısına düzenlenen mitinge dua ederek başladı.

Malang dışından protestocuların da katılım sağladığı mitingde, taraftarların ölümüne neden olan olaylar "insan hakları ihlali" olarak nitelendirildi.

"Aremania" olarak bilinen Arema taraftarlarının yazılı açıklamasında, "1 Ekim'deki Kanjuruhan trajedisinin arkasındaki tüm aktörleri ve sahadaki uygulayıcıları gözaltına alın ve yargılayın. Kanjuruhan trajedisini ciddi bir insan hakları ihlali olarak tanıyın." ifadelerine yer verildi.

Gajayana Stadyumu, Malang şehir meydanı ve Malang Belediye Binası da dahil olmak üzere Malang'daki çeşitli simge yapıları ziyaret etmeyi planlayan protestocular, mağdurlara ve mağdurların ailelilerine tüm kayıpları için tazminat ödenmesi talebinde bulundu.

Malang Belediye Başkanı Sutiaji, eylemcilerle bir araya gelerek barışçıl gösteri için kendilerine teşekkür etti.

Malang şehrindeki hükümet yetkilileri, dünyanın en ölümcül spor felaketlerinden biri olarak gösterilen stadyum izdihamının 40. günü vesilesiyle iki gün boyunca siyah giyecek.

-Olay

Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmıştı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuştu.

Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetmişti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söylemişti.

-Devlet Başkanı'ndan "kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı soruşturma yürütmesi için talimat vermişti.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." demişti.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını vermişti.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadyumdaki ölümleri "Futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve anlaşılmaz bir trajedi." ifadeleriyle değerlendirmiş ve yerel maçlarda kural koyma otoritesine sahip olmamasına rağmen stadyumlarda göz yaşartıcı gaz kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Widodo, yürütülen soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, 135 kişinin ölümüne ve yüzlerce taraftarın yaralanmasına neden olan izdihama, kilitli kapıların neden olduğunu belirtmişti.

Widodo tarafından kurulan soruşturma ekibi, geçen ay meydana gelen trajik izdihamın ana nedeninin göz yaşartıcı gaz kullanımı olduğu sonucuna varmıştı.

Bu habere tepkiniz:



10/11/2022 14:57