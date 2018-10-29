Endonezya'da uçağın düştüğü bölge bulundu

Endonezya'da Jakarta-Sumatra seferini yapan Boeing tipi yolcu uçağı kalkışından 13 dakika sonra denize düştü. 189 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olup olmadığı bilinmiyor.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Jakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin, kaza mahallindeki suya batmakta olan uçak parçaları ve kişisel eşyaların görüntülerini yayınladıkları belirtildi. Ekipelrin, el çantaları, kıyafetler, cep telefonları, kimlik kartları ve ehliyetler buldukları ifade ediliyor.



Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı şefi Muhammed Syaugi, dalgıçların uçağın enkazını bulmaya çalıştıklarını belirtti ve Lion Havayolları’na Ağustos ayında teslim edilen Boeing737 Max 8 tipi uçağın yeni bir uçak olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan sivil havacılık danışmanı Gerry Soejatman, "MAX 8 modelleri 2016'da hizmete alınmalarından bu yana irtifanın korunması dahil birçok sorun yaşıyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan BBC'nin aktardığına göre uçakta 188 kişi bulunuyor ve bunlardan 1'inin çocuk, 2'sinin bebek, 5'inin de kabin görevlisi olduğu belirtildi.

Yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi. Endonezya'nın Afet Yönetimi Müdürlüğü Başkanı Sutopo Purwo Nugroho, Twitter'dan paylaştığı videoda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü ve uçağa parçaların denizde bulunduğunu aktardı.

Uçağın düştüğü bölge bulundu, enkazdan bazı parçalara ulaşıldı.