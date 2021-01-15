Endonezya’da uçak kazasından sonra bir de deprem: 35 ölü, yüzlerce yaralı

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın Batı Sulawesi eyaletinde 6.2 şiddetindeki deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle bölge sakinleri büyük panik yaşadı, bazı binalarda çökme meydana geldi. Batı Sulawesi Eyaleti Hükümet Sözcüsü Safaruddin Sanusi yaptığı açıklamada, Majene’de ve komşu Mamuju’da toplam 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Safaruddin, yetkililerin telekomünikasyon ağlarını yeniden kurması ve çok sayıda hasarlı köprüyü tamir etmenin yanı sıra çadır, temel gıda ve tıbbi malzeme sağlanmasını gerektiğini ifade etti.

ARTÇI DEPREMLE TSUNAMİ

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, Majene’de 637 kişinin yaralandığı belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, BMKG Başkanı Dwikorita Karnawati gerçekleştirdiği basın toplantısında güçlü artçı sarsıntıların olabileceği ve başka bir güçlü depremin bir tsunamiyi tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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15/01/2021 13:32