Endonezya'da yanardağ patlamasında yaşamını yitiren dağcı sayısı 22'ye çıktı

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybeden dağcıların sayısı 22'ye çıktı. Endonezyalı yetkililer 11 dağcının daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 127 aktif yanardağ arasında bulunan Merapi'de hafta sonu patlamalar meydana geldi.

Bölgede bulunan 50 dağcı cumartesi günü ilk patlamanın ardından kurtarıldı. Yetkililer, 11 dağcının cansız bedenine ulaşırken 12 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Faal yanardağa rağmen sürdürülen kurtarma çalışmalarında 11 dağcının daha cansız bedeni bulundu. Kayıp bir dağcının bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bölge polisi henüz bulunamayan bir dağcının, patlamaların gerçekleştiği alana yakın olması nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşündüklerini ve hayatını kaybeden dağcıların cesetlerinin kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Böylece, 3 Aralık'tan bu yana yanardağda meydana gelen patlamalar ve hareketlilik nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.