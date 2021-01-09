Endonezya'da yolcu uçağı düştü

Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı düştü. Uçakta 62 kişinin olduğu belirtiliyor. Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden yetkililer en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaştı. Yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Enkazın yerinin tespit edildiği ve bölgeye gemilerin gönderildiği belirtildi.

Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı düştü. Uçakta 56'sı yolcu 62 kişinin olduğu belirtiliyor.

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Jakarta yakınlarında uçağın enkazı olduğu düşünülen parçalar bulundu. Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde ise yolcu uçağının denize düştüğü bilgisine yer verildi.

Yerel basında yer alan haberlerde bölgedeki balıkçıların uçağa ait enkaza ulaştığı anların görüntüleri yayınlandı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını ifade etmişti.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden İriwati, en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Flightradar24'ün verilerine göre, kalkıştan sonra 10 bin feet'e (Yaklaşık 3 bin metre) çıkan uçak 250 feet'e kadar düştü. Olayın ardından veri akışının kesildiği ifade edildi.

"TÜRK YOLCU YOK"

Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, NTV canlı yayınına telefonla katıldı. Kılıç düşen uçakta Türk yolcu olmadığını söyledi.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.

Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

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09/01/2021 18:03