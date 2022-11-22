Endonezya'daki depremde can kaybı 252'ye çıktı
22/11/2022
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 252'ye ulaştı.
Endonezyalı yetkililer, depreme dair açıklama yaptı.
Buna göre, şu ana kadar 252 kişi hayatını kaybetti; 31 kişi ise hala kayıp.
Depremin üzerinden 24 saatten fazla süre geçerken, arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, 13 bin kişinin tahliye edildiğini ve depremde en az 2 bin 200 evin zarar gördüğünü duyurdu.
Can kaybının artmasından endişe ediliyor.