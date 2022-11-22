Endonezya'daki depremde can kaybı 252'ye çıktı

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22/11/2022

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Endonezya'daki depremde can kaybı 252'ye çıktı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 252'ye ulaştı.

Endonezyalı yetkililer, depreme dair açıklama yaptı.

Buna göre, şu ana kadar 252 kişi hayatını kaybetti; 31 kişi ise hala kayıp.

Depremin üzerinden 24 saatten fazla süre geçerken, arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, 13 bin kişinin tahliye edildiğini ve depremde en az 2 bin 200 evin zarar gördüğünü duyurdu.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

22/11/2022 12:00
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TAGS: Endonezya, deprem
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