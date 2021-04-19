Endonezya'daki sel felaketlerinde can kaybı 181'e çıktı

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 181'e yükseldi.

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19/04/2021

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Endonezya'daki sel felaketlerinde can kaybı 181'e çıktı

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 181'e yükseldi.

Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Vali Yardımcısı Josef Nae Soi, son arama ve kurtarma çalışmalarıyla daha fazla kişinin cesedine ulaştıklarını söyledi.

Toplam ölü sayısının 181'e yükseldiğini belirten Josef, haber alınamayan 48 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

5 Nisan'dan bu yana sel felaketi

Doğu Nusa Tenggara eyaletine bağlı Doğu Flores, Lembaga ve Alor şehirlerinde 5 Nisan'dan bu yana etkili olan yağışlar, sel ve heyelana yol açmıştı.

Sel ve heyelanın ardından yaklaşık 15 bin ev kullanılamaz hale gelmişti. Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Doğal afet kurumuna göre, takımadada nüfusun yarısına denk gelen 125 milyon kişi heyelan riskinin olduğu bölgelerde yaşıyor.

19/04/2021 09:15
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TAGS: Sel, Endonezya
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