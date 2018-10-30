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Endonezya’daki uçak kazasında 24 kişinin cesedine ulaşıldıdaki uçak kazasında 24 kişinin cesedine ulaşıldı

Endonezya’da yolcu uçağının düşmesi sonucu şu ana kadar 24 kişinin cesetleri bulundu. Kurtarma çalışmalarında uçağın gövdesine hala ulaşılamadı.

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30/10/2018

Endonezya’daki uçak kazasında 24 kişinin cesedine ulaşıldıdaki uçak kazasında 24 kişinin cesedine ulaşıldı

Endonezya’da Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının kalkıştan kısa süre denize düşmesi sonucu şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Tempo gazetesinin haberine göre, Batı Cava’nın Karawang bölgesi açıklarında uçağın enkazının olduğu alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan 24 ceset, başkent Cakarta’daki Polis Hastanesi’ne getirildi.

Hastanenin başhekimi Dr. Musyafak, yaptığı açıklamada, bazı kişilerinin vücutlarının parçalanmış olmasından dolayı bir ceset torbasında birden fazla kurbanın olabileceğini ifade etti.

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TAGS: Endonezya, uçak kazası, haber, kıbrıs
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