Endonezya’daki yanardağ yeniden faaliyete geçti!

Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 22’ye yükseldi.

Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağı’nda cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Adadaki en yüksek dağlardan biri olan Semeru Yanardağı, bugün sıcak kül bulutları püskürterek yeniden faaliyete geçti.

Endonezya Afet Azaltma Ajansı yaptığı açıklamada, bugüne kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Semeru Yanardağı Gözlemevi Başkanı Liswanto, “Semeru, Endonezya’daki en aktif volkanlardan biri. 4 Aralıktaki patlamadan önce ve sonra da aktif olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu. Bazı insanların evlerine dönerek eşyalarını ve hayvanlarını kontrol etmesinden sonra Liswando, insanlara güvenli mesafede bulunmaları için çağrıda bulunarak, “İnsanların daha tetikte olmaları gerek çünkü potansiyel tehdit halen orada” dedi.

Bu habere tepkiniz:



06/12/2021 18:09