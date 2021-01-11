Endonezya'dan Çin aşısına onay

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Çinli Sinovac şirketinin corona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. Aşının etkinlik oranının 65,3 olduğu belirtilirken Endonezya, CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu.

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Çinli Sinovac şirketinin corona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

Endonezya Çinli Sinovac'ın corona virüs aşısı CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu.

Açıklama Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun başkanı Penny K. Lukito tarafından yapıldı.

Endonezya ayrıca, Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğunu açıkladı.

Türkiye, Çinli Sinovac'ın corona virüs aşısı CoronaVac'a onay verildiğini açıklamış, aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğu belirtilmişti. Sağlık Bakanı Koca, ''Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak'' bilgisini vermişti.

BREZİLYA YÜZDE 78 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Brezilyalı biyotıp merkezi Butantan, yapılan ileri faz çalışmalarının Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği corona virüs aşısı CoronaVac'ın yüzde 78 etkili olduğunu ve hastalığın ağır geçmesini tamamen engellediğini ortaya koyduğunu açıklamıştı.



Sinovac'ın üretim ve araştırma ortağı olan Butantan, Brezilya'da aşının acil kullanım onayı alması için ayrıntılı sonuçların düzenleyici kurum Anvisa'ya gönderildiğini duyurmuştu.

3 MİLYON AŞI TÜRKİYE'YE GELDİ

CoronaVac aşısından satın alan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Aşıların üç milyon dozdan oluşan ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı.



Aşıların en az 14 gün boyunca teste tabi tutulması ve uygun bulunması halinde de acil kullanım onayı verilerek aşılama programının başlatılması öngörülüyor.



Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Endonezya, Singapur, Şili ve Tayland da CoronaVac aşısından satın alan diğer ülkeler.

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11/01/2021 10:59