Endoskopik Meme Cerrahisi His Kaybını Azaltıp Hızlı İyileşme Sağlıyor

Her 8 kadından 1’inde görülen meme kanserinin tedavisinde önleyici taramalar büyük rol oynuyor. Angelina Jolie’de meme kanseri ile ilişkili genetik mutasyon saptanması sonucu iki memesinin de alınmasıyla gündeme gelen meme başı korunan mastektomi ameliyatı yani meme dokusunun alınması veya içinin boşaltılması ameliyatlarında his kaybını azaltan ve daha hızlı iyileşme olanağı sağlayan endoskopik meme cerrahisi ön plana çıkıyor. Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Tükenmez, meme cerrahisinde endoskopik yani kapalı yöntem hakkında bilgi verdi.

10 yıl daha erken meme kanseri oluyoruz

Meme kanserinin tedavisinde; kemoterapi, cerrahi, radyoterapi ve hormon tedavileri gibi yöntemler uygulanmaktadır. Meme kanserinin türüne ve hastanın durumuna göre bu tedavilerin uygulanma sırası ve sayısı değişebilmektedir. Ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi ve rutin meme taramaları sayesinde erken teşhis edilen meme kanserlerinde büyük cerrahi işlemler yerine daha küçük ameliyatlarla sorun halledilebilmektedir. Memede ele gelen kitle, meme cildinde veya meme başında çekinti, memede kızarıklık veya dışa doğru bombeleşme, meme başında akıntı, koltuk altında kitle gibi belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden doktora başvurmak hayati önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda Türkiye’nin Batı ülkelerine göre meme kanseriyle 10 yıl daha erken tanıştığı görülmektedir. Bu yüzden rutin kontroller ve özellikle 40 yaşından sonra mamografinin ihmal edilmemesi hayati önem taşımaktadır.



Meme kanserine endoskopik yöntemle müdahale edilebiliyor

Meme kanserinin tedavisinde cerrahi yöntemlerle yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Meme kanseri cerrahisinde meme başı ve meme cildi koruyucu cerrahi yöntemler son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Memedeki kitle veya tüm meme dokusunun çıkartılabildiği endoskopik meme ameliyatı kamera ve teknik ekipman yardımıyla küçük bir kesiden gerçekleştirilebilmektedir. Endoskopik mastektomi tekniğinde tek küçük bir kesiden meme dokusunun çıkarılması, meme onarımı, koltuk altından lenf bezi örneklemesi ve gerekirse diğer lenf bezlerinin çıkarılması yapılabilmektedir. Endoskopik mastektomi ve meme onarımı, meme dokusunun tamamının çıkarılması gereken durumlarda kullanılan bir tekniktir.



His kaybının azalması önemli bir avantaj

Mastektomi yani memenin alınması veya içinin boşaltılması ameliyatlarında meme başı koruyucu yöntemler kullanılabilmektedir. Ancak her ne kadar meme başı koruyucu cerrahi uygulanmış olsa da hastalarda ameliyattan sonra his kaybı yaşanabilmektedir. Endoskopik meme ameliyatı meme başı ve meme cildini koruyarak 3 cm’lik bir kesiden gerçekleştirilmektedir. Meme dokusunun tamamı çıkartıldıktan sonra meme, silikon implant veya hastanın kendi dokusuyla doldurulmaktadır. Endoskopik meme cerrahisinin hasta ve cerrah için avantajları şöyle sıralanmaktadır:



1. Endoskopik meme cerrahisi hızlı iyileşme olanağı sağlarken his kaybını da azaltmaktadır.

2. İşlem sırasında kullanılan kamera sayesinde görüntü büyütüldüğü için cerrah cildi besleyen damarları daha iyi görebilmektedir.

3. İşlem sırasında memenin içine ışık verildiği için, Türk Liralarının ışığa tutulduğunda Atatürk siluetinin görüldüğü gibi, damarlar hem içeriden hem dışarıdan rahatlıkla görülebilmektedir. Bu da cerraha meme cildini besleyen damarları koruyabilmesi için olanak sağlamaktadır.

4.İşlem küçük bir kesiden gerçekleştirildiği için doku hasarı daha az olmaktadır.

5.Hastanın daha çabuk iyileşmesi sağlanmaktadır.

6. Meme başı ve meme cildinde his kaybı riskini azaltıyor. Bununla birlikte, iyi kozmetik sonuçları olan ve güvenilir bir alternatif sunan endoskopik meme cerrahisi cilt tutulumu veya meme başını tutan tümörlerde tavsiye edilmiyor.

03/10/2019 12:32