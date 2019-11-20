Energean Güney Kıbrıs’a Doğal Gaz Getirmeye Talip

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Energean Şirketi’nin, Rum Enerji Düzenleme Kurumu'na (RAEK)ilgili önerileri sunduğunu yazdılar.

Habere göre, Energean Şirketi konu hakkında yaptığı açıklamada, başvuruların sunulmasının, İsrail MEB’inden Güney Kıbrıs’taki Vasiliko’ya yönelik işlev gösterecek “Energean Power FPSO” tarafından doğal gazın ihraç boru hattının geliştirilmesine ilişkin ön hazırlık planının RAEK’e sunulmasının altı ay öncesinde yapıldığını belirtti.

Energean Şirketinin planına göre boru hattı uzunluğunun 215 km olduğunu ve doğal gazı, teyit edilmiş yataktan Kuzey Kariş’e taşıyacağını belirten gazete, bu projenin, maliyeti tamamen Energean şirketi tarafından karşılanmasıyla, 350 milyon dolarlık bir yatırım olduğuna dikkati çekti.

Energean Şirketi CEO’su Mathios Rigas yaptığı açıklamada, Energean’in projesinin, Rum Yönetimi’ne, en kısa zaman dilimi içerisinde ve rekabet edilebilir fiyatlarla doğal gazın kullanılmasını ileriye götürme olanağına sahip olacağını ifade etti.

Bu projenin hayata geçirilmesinin, “Kıbrıs” doğal gaz piyasasına rekabeti getireceğini ve enerji maliyetinin hafifletilmesine yönelik önkoşulları yaratacağını söyleyen Rigas, önerilerinin, hükümetin; Güney Kıbrıs’a doğal gaz getirilmesine ilişkin gelişim halinde bulunan planlamaları konusunda tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Rigas, Rum Yönetimi’nin, ulusal ekonomi ve tüketicilerin yararına olan pazarın kendisine verdiği olanakları değerlendirmesini beklediklerini de dile getirdi.

Öte yandan Politis gazetesi “Energean, Hükümet İçin İkilem” başlıklı haberinde, Energean Şirketi tarafından, RAEK’e elektrik üretim maksatlı, Güney Kıbrıs’a doğal gaz getirilmesi izni için, bu öneriyi reddetme veya onaylama yetkisi bulunan RAEK’e teklif götürmüş olabileceğini ancak Energean şirketine onay verilmesi kararının, gerçekte, hükümetin doğal gaz ithalat konusundaki politikasına bağlı olduğunu yazdı.

Gazete hükümetin, geçtiğimiz Haziran ayında Bakanlar Kurulu tarafından alınan, on yıla kadar doğal gaz (gelişmekte olan piyasa)piyasasının kapatılması ve Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi DEFA’nın, yegane iç piyasadaki doğal gaz tedarikçi olarak işlev göstermesi şeklindeki kararlarında ısrar etmesi durumunda, RAEK’in, Energean şirktenin önerisini onaylaması çerçevesinin daralacağına da dikkati çekti.

20/11/2019 14:28